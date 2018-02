SporTV negocia com Maradona para a Copa

O astro. Neymar falou ao repórter Ivan Moré para o Esporte Espetacular de amanhã, mas, segundo a Globo, não se tocou no nome de Bruna Marquezine. Falam da recuperação física, de Messi e da pressão de vestir a camisa número 10 da seleção. "Vi Romário, vi Ronaldo e agora chegou a minha vez. Estou preparado", disse o craque.

Luiz Bacci já é da Band. A emissora fechou ontem contrato de quatro anos com o jornalista para um novo programa diário. O apresentador tinha renovado com a Record há apenas dois meses, também por quatro anos. A rescisão implicará multa a ser paga por Bacci à ex-contratante, mas a Band deve arcar com a conta.

Grande vencedor do Oscar deste ano, o filme 12 Anos de Escravidão chega ao Telecine On Demand, plataforma de vídeo sob demanda do Telecine, no dia 1º de julho.

E hoje já estreia Frozen, Uma Aventura Congelante, que levou o Oscar de animação e canção original, também pela locadora virtual da rede Telecine.

Já Clube de Compras Dallas, que rendeu a Matthew McConaughey a estatueta de ator e a Jared Leto, a de ator coadjuvante, chega ao Telecine On Demand no dia 5. O longa ainda levou Oscar de cabelo e maquiagem.

De grão em grão. Segunda Dama, seriado com Heloísa Périssé, aumentou em 1 ponto a audiência média do horário na Globo, em São Paulo, considerando seus dois primeiros episódios e a média das quatro semanas anteriores, com Doce de Mãe. No Rio, o progresso foi de 6 pontos, o que representa 43% de crescimento.

De grão em grão 2. No Painel Nacional de TV do Ibope, Segunda Dama fez a média do horário subir em 3 pontos. O maior progresso foi em Brasília: 8 pontos na soma, com 67% de crescimento.

Frio bem-vindo. Independentemente dos méritos da programação atual, convém considerar que a virada de temperatura sempre representa esperança para a melhora dos índices de audiência.

Os Bórgias, série com Jeremy Irons, está saindo em DVD completa, com 3 temporadas em 11 discos.