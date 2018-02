Sportv e Fox Sports dividirão Libertadores, Copa e Olimpíada

Desde que a Fox Sports chegou ao Brasil, há pouco mais de um ano, o Sportv perdeu o filé da Libertadores. Isso garantiu ao canal do império Murdoch uma negociação de prazo recorde com as maiores operadoras de TV paga do País e audiência: em dias de jogos com times brasileiros, a Fox Sports chegava a liderar o ibope entre os canais pagos. Não foram poucos os boatos que tentaram envolver Fox Sports e Record aberta, tratando o canal como inimigo da Globo, dona do Sportv. Até ser abraçada pelas operadoras pagas, houve até quem jurasse que a Fox Sports viria a ocupar o espaço da Bandsports. E a aliança se consuma agora justamente na contramão disso, com as Organizações Globo.

O Sportv vai licenciar a Olimpíada também apara a ESPN - Bandsports já tem 2016 e Copa. A exclusividade sobre direitos de transmissão de eventos esportivos vem perdendo espaço na TV fechada: num line up onde cada vez mais canais brigam por centésimos de audiência, ter alguém para ajudar a pagar a conta é mais negócio.