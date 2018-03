SporTV define o menu de seus 16 canais

Para levar 16 canais de TV HD ao ar durante a Olimpíada, o SporTV definiu quem ficará com qual fatia do bolo. SporTV 1, 2 e 3 exibirão os principais eventos e as modalidades em que os brasileiros têm mais chances. O SporTV 4 será um guia dos outros 15 canais, hospedados no espaço do Première. As competições serão agrupadas: vôlei (SporTV 5); atletismo, ginástica e vela (6); natação, saltos ornamentais, nado sincronizado, maratona e polo aquáticos (7); box, judô e tae-kwon-do (8); tênis e badminton (10); futebol e hipismo (11); remo e luta olímpia (12); tiro com arco, canoagem, hóquei sobre grama e triatlo (13); handebol e rúgbi (14); golfe, tiro esportivo e tênis de mesa (15) e esgrima, levantamento de peso e ciclismo (16).

Além de 16 canais na TV, a rede SporTV terá ainda 56 sinais online para a exibição de 100% dos eventos da Olimpíada. E a NET acaba de fechar negócio para colocar no seu line up, pela tela da TV, 40 sinais da SporTV Play, que só chegariam ao assinante da operadora via streaming (internet).

A NET anuncia que os 16 canais SporTV estarão disponíveis do número 710 ao 725. Do 728 ao 730, estarão os 3 canais ESPN; a FOX Sports, com duas sintonias, estará abrigada pelo 731 e o 732. A BandSports ficará no 733 e os canais SporTV Play poderão ser vistos entre o 750 e o 789.

Luiz Megale e Paloma Tocci vão “morar” na Vila Olímpica: a partir desta segunda, ele vai ancorar de lá o Café com Jornal, e ela, o Jornal da Band, que mantém Ricardo Boechat nos estúdios de São Paulo.

Boechat fará o noticiário do Rio só na sexta, 5, e sábado, 6. Ele acompanhará Ana Paula Padrão e Álvaro José na transmissão da abertura do evento, início de uma maratona que prevê 14 diárias de cobertura e mais de 400 profissionais envolvidos.

A menina do 'Clone' cresceu. Olhe aí aquela garotinha que fazia comercial com a cestinha Hortência e brilhava em O Clone, celebrando sempre “muito ouro”, com a interjeição “Insha Allah!”. Carla Diaz foi crescendo, mudou de canal e volta à tela da Record em setembro, quando surgirá em cena morena. Ela será a princesa Melina, na novela A Terra Prometida.

Christian Gaul, Jorge Bispo, Zee Nunes e Mariana Caldas estão entre os créditos dos fotógrafos que fazem a série Ensaios: O Corpo Feminino, que estreia dia 28 de agosto no canal + GloboSat.

‘Cabelo Mick Jagger’ é como o diretor José Luiz Villamarim chama o corte da personagem de Luísa Arraes na minissérie Justiça. Ela virá de franja e fios lisos, à moda do roqueiro nos anos 1970.

Gabriel Perline, do Estado, assume nesta segunda-feira a vaga de Leão Lobo ao lado de Regiane Tápias, no comando da Revista da Cidade, de segunda a sexta, das 10h30 às 12h, na TV Gazeta.

Lobo estará no novo programa de fofocas que o SBT lança na mesma segunda-feira, produzido em caráter de emergência.

114 projetos atenderam à chamada pública divulgada pelo Zoo Moo desde 1/6. O canal selecionará os melhores para candidatá-los a receber cerca de R$ 8 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual

“Enfrentei o preconceito em que a maioria dos modelos esbarra. Ouvia as pessoas falando ‘carinha bonita, cabeça vazia’”. Ana Hickmann À REVISTA ‘ESTILO’