Spitfire e tela de Bacon atraem ricos à feira Masterpiece

LONDRES (Reuters Life!) - Um raro avião de guerra Spitfire e uma natureza-morta de Francis Bacon estão entre as atrações principais da feira Masterpiece (obra-prima), ressaltando o interesse grande por artigos de luxo singulares em um momento em que muitos europeus enfrentam uma fase de austeridade.

Do outro lado de Londres, uma loja Rolex foi inaugurada oficialmente no mais caro complexo imobiliário da capital britânica, com recepção elegante que teve a presença de celebridades e pessoas com muito alto poder aquisitivo.

Uma prévia reservada da feira Masterpiece, promovida no recinto do Royal Hospital Chelsea, ficou repleta de ricos aficionados das belas-artes, jóias finas, automóveis vintage e pratarias, todos à procura de artigos que raramente chegam ao mercado. A feira ficará até 5 de julho.

Um protótipo único do Spitfire, o avião de guerra que simbolizou a vitória na Batalha da Grã-Bretanha, ocupava uma tenda enorme e trazia o preço de 8 milhões de libras (13 milhões de dólares).

A poucos metros de distância, a grande tela de Francis Bacon "Still Life - Broken Statue and Shadow", por 9,5 milhões de libras, suscitou interesse grande entre os presentes. A casa Christie's vendeu uma tela de Bacon, artista nascido na Irlanda, por 28,7 milhões de dólares, dois dias atrás.

No estande da galeria parisiense Galerie Boulakia estavam à venda pinturas a óleo impressionistas de Camille Pissarro, incluindo uma paisagem campestre, "Pommiers en fleurs, Eragny", datada de 1888, por 1,7 milhão de libras, e uma cena inglesa, "Place d'Eau a Kew", por 1,3 milhão de libras.

"O mercado para os artistas de mais alto valor continua efervescente", disse Robert Smith, da galeria MacConnal-Mason, de Londres, que expôs obras de L.S. Lowry, famoso por suas cenas da Inglaterra da classe trabalhadora em meados do século 20.

"Ouvem-se críticas ao fato de algumas pessoas gastarem valores enormes com artigos de luxo em um tempo de crise econômica, mas as pessoas esquecem que a indústria do luxo garante uma subsistência boa para as pessoas que vendem em galerias, que montam estandes nestes eventos, os taxistas que trazem as pessoas para estes eventos e assim por diante."

Enquanto isso, no bairro elegante de Knightsbridge, a mais nova e maior butique da Rolex na Europa foi inaugurada oficialmente na noite de quarta-feira com uma recepção que teve a presença de milionários e celebridades, incluindo o magnata imobiliário Nick Candy.

De acordo com fontes do setor varejista, o bilionário Roman Abramovich e o jogador de futebol do Chelsea Frank Lampard já haviam visitado a butique da Rolex, que já vinha funcionando desde abril.

Recentemente um milionário da construção de Birmingham gastou 33 mil libras com um Rolex de alto luxo da loja.

David Coleridge, presidente da DM London Ltd, que administra o espaço de varejo da Rolex, disse à Reuters que nos últimos dois anos assistiu a um aumento elevado nas compras de relógios de luxo por parte de chineses de alto poder aquisitivo em visita a Londres.