Spirit de Will Eisner vai virar filme A história em quadrinhos Spirit ganhará as telas com uma adaptação única da história de Will Eisner (1917-2005), sobre um detetive mascarado que combate ao crime nas ruas da Cidade Central com seus próprios punhos, e engenhosas formas de punição. A notícia vem da 37.ª edição da Comic-Con International, a maior convenção sobre histórias em quadrinhos do mundo, ponto de encontro daqueles que podem discutir durante horas sobre Star Wars e Senhor dos Anéis. Tanto que a Comic-con em San Diego foi o local escolhido por George Lucas para divulgar em 2004 o nome do Episódio 3 de Star Wars, A Vingança de Sith. Quando foi realizada pela primeira vez, em 1970, eram 300 visitantes. Em 2000, a feira recebeu 55 mil visitantes e na última edição, 104 mil pessoas. Eisner é nome caro ao evento e ao mundo dos quadrinhos. Ganhou inúmeros prêmios Comic-con, considerado um mestre das histórias em quadrinhos. Ele apresentou Spirit originalmente em 1939. O roteiro e a direção de Spirit vão ficar nas mãos de Frank Miller, diretor do aclamado Sin City - A Cidade do Pecado. O filme irá emprestar uma perspectiva moderna dos clássicos contos de Eisner e irá mostrar a luta e o triunfo de seu poderoso herói, que derrete os corações de muitas "femme fatale" e escapa das garras de super-vilões, tudo isso com seu intelecto e toques de humor, sem a ajuda de nenhum super-poder. Entre os participantes do projeto está Michael Uslan (de Batman Begins e Constantine), a Odd Lot Entertainment e Denis Kitchen, agente de Will Eisner.