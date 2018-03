Spike Lee fará festival para aniversário de Jackson O cineasta Spike Lee decidiu comemorar o aniversário de Michael Jackson com um festival em Nova York, no dia em que o astro completaria 51 anos. A festa que Spike Lee vai fazer para o "Rei do Pop" acontecerá no Brooklyn. O subprefeito do distrito do bairro norte-americano, Marty Markowitz, vai proclamar, durante a celebração, o dia 29 de agosto como o "Dia de Michael Jackson".