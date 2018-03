Spielberg trilha os caminhos tortuosos da ação política

JJJJ ÓTIMO

JJJ BOM

A primeira surpresa é a sobriedade que Steven Spielberg dá a seu Lincoln. Todos sabem que sobriedade não é bem a palavra a ser aplicada ao cinema de Spielberg. Mas, aqui, ela é justa. O diretor usa tons escuros, não apela para a emoção barata e, mesmo na música, pasme, é relativamente comedido. Claro, há alguns violinos em horas impróprias, afinal, ninguém é de ferro. Mas são antes exceções do que a regra. Lincoln é, antes de tudo, um épico sobre um personagem político e sua trajetória. Aliás, segmento de trajetória, resumindo-a à luta pela aprovação da 13.ª Emenda, que abole a escravidão nos Estados Unidos.

Para encenar essa batalha política, Spielberg preferiu não endeusar o seu personagem. Na extraordinária caracterização de Daniel Day-Lewis, Abraham Lincoln aparece envelhecido, fisicamente frágil e em litígio com sua esposa, Mary Todd (Sally Field). Ao mesmo tempo, é um grande contador de histórias, sabe comunicar-se como ninguém e, no momento exato, mostra-se capaz de dar um murro na mesa para fazer seus partidários compreenderem que não recuará. É, portanto, uma personalidade complexa, desenhada como a de um homem com problemas comuns enquanto traça para o seu governo um destino incomum.

No quadro da Guerra Civil, Spielberg poderia ter cedido à tentação das cenas de batalha ou de sofrimento. É muito parcimonioso nisso. Concentra-se na batalha política pela aprovação da emenda. E, nesse particular, vai propor uma interpretação bastante madura. É verdade que Lincoln, tal como nos descrevem biografias e livros de história, era exemplo de tenacidade. Essa teimosia política está no filme, expressa na vontade inamovível com que ele conduzirá a aprovação da emenda. Acontece que nem sempre (quase nunca) as batalhas políticas se travam em linha reta. Percorrem os caminhos tortuosos das acomodações, dos jogos de interesses conflitantes, de ambições pessoais que, muitas vezes, se sobrepõem ao interesse público.

Se o fim em si (a abolição) não pode ser questionado, os meios empregados para chegar a ele talvez não escapem de críticas moralistas. A ação de Lincoln, e seus agentes, no convencimento de congressistas recalcitrantes, não pode ser considerado exemplo de reta moral calvinista. Acontece que, no fim do caminho, havia um bem maior. Sua ação é uma daquelas em que fins justificam os meios, como dizia Maquiavel. Só essa reflexão madura sobre a ação política, vinda de onde menos se esperava, nos torna devedores de Spielberg.

O que talvez funcione menos, em especial para o público não norte-americano, seja exatamente o meandro dessa ação política. Para o público local, familiarizado com os fatos desde os livros escolares, tudo deve fazer sentido. Para o restante do mundo, que conhece tanto o idioma inglês como a história norte-americana de maneira apenas aproximativa, o filme pode deixar pesadas sombras de incompreensão. Porque a batalha travada por Lincoln é não apenas política como jurídica. Ela se dá nas filigranas da lei, o que nos Estados Unidos pode fazer mais sentido do que em outras partes do planeta (Lembremos que Alexis de Tocqueville falava da América como "a terra dos advogados"). Esse tipo de disputa faz parte de uma cultura e encontra todo o seu sentido em seu interior.

É desse Lincoln mítico, porém tornado humano, que Steven trata no filme. Mas trata-se também de um mito americano e Spielberg, discípulo de John Ford, não poderia deixar de imprimir a lenda ao invés de chafurdar na realidade. Cabeças ousadas questionam hoje a necessidade da Guerra Civil entre Sul e Norte, que matou mais de 600 mil americanos e está no quadro histórico da campanha da abolição. O cineasta não mexeria com isso. Coloca Lincoln na base de um movimento que começa com a Abolição, deságua nas lutas pelos direitos civis nos anos 1960 até chegar ao que seria impensável no século 19 - um presidente negro na Casa Branca.

Porque, sim, Lincoln, de Spielberg, é, de forma profunda, um filme da era Obama. Patriótico à sua maneira (mas não tanto como Cavalo de Guerra), procura escavar momentos fundadores da nação americana e dar a esse século e meio transcorrido desde então uma espécie de princípio evolutivo necessário. Por isso não lhe ocorre perguntar pela necessidade da guerra e nem pela cultura da violência que nela floresceu. Concentra-se no esforço da abolição e na figura que guiou a nação até ela através dos caminhos tortuosos da política e da lei. Lincoln é o protagonista absoluto. O povo é coadjuvante.