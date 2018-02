Spielberg promete ser 'democrático' no júri O diretor Steven Spielberg prometeu que será um presidente de júri "democrático" no próximo Festival de Cannes, garantindo que, para ele, todos os filmes "são iguais" antes de serem exibidos, em uma entrevista concedida à revista francesa Télérama, que será publicada hoje. O diretor ressaltou que o cinema independente "nunca foi tão bem representado", mesmo que as superproduções de Hollywood atraiam o público de massa, porque "as pessoas estão cansadas de ouvir sempre a mesma história". / AFP