SPIELBERG PRESIDE JÚRI EM CANNES O diretor de Lincoln, Steven Spielberg, presidirá o júri do Festival de Cannes, que ocorrerá entre 15 e 26 de maio. No ano passado, o cineasta italiano Nani Moretti ocupou o cargo. A passagem importante do norte-americano na festa francesa foi em 1974, quando ele ganhou o prêmio de melhor roteiro por Louca Escapada. "Minha primeira lembrança de Cannes tem quase 31 anos, mas foi um dos momentos mais fortes da minha carreira. Há mais de 60 anos, o festival é uma plataforma incomparável destinada a mostrar os filmes mais extraordinários do mundo", declarou Spielberg no comunicado oficial da organização.