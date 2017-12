Spielberg e Lucas preveem filmes na TV Steven Spielberg e George Lucas apontaram a TV como a salvação do cinema, em uma palestra na segunda-feira (10), de acordo com a revista New York. "Lincoln e Red Tails quase não chegaram aos cinemas. Estamos falando de filmes de Steven Spielberg e George Lucas", disse Lucas, que prevê uma migração de filmes "mais aventurosos" para a TV. Spielberg então revelou que Lincoln quase foi uma série da HBO.