Spielberg e Hanks novamente juntos em epopéia de guerra

O diretor Steven Spielberg e o ator Tom Hanks estão juntos novamente em mais uma epopéia de guerra. A série sobre a 2.ª Guerra Mundial The Pacific começará a ser rodada no próximo mês nas belas paisagens das florestas tropicais e das praias paradisíacas do nordeste da Austrália, após ter recebido a aprovação final da administração local de Port Douglas, em Quensland, próxima a grande barreira de corais. Produzida pelos dois pesos pesados de Hollywood, que já trabalharam juntos em O Resgate do Soldado Ryan (1998), Prenda-me se for Capaz(2002) e O Terminal (2004), The Pacific conta a história de três marinheiros durante a guerra. As gravações da equipe de filmagem de 400 pessoas em Queensland, cidade que tem 2.500 habitantes, serão realizadas até o fim de dezembro. Parte do filme será gravado em Melbourne e no interior da Austrália. O principal centro de produção operará junto ao Central City Studios de Melbourne. Antes de aprovar o projeto, a prefeitura de Port Douglas pediu para que as estradas locais sejam melhoradas para os veículos da equipe de gravação e para que não haja muito barulho nas filmagens. Enquanto isso, a Agência pela Proteção do Meio Ambiente aprovou as medidas estabelecidas pela equipe de produção.