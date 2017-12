Spice Girls prometem anúncio e geram boatos sobre retorno

As Spice Girls farão um anúncio sobre seus planos na próxima semana, motivando especulações de que uma das girlbands mais bem-sucedidas do mundo esteja prestes a se unir outra vez para um novo álbum e uma turnê. O grupo vendeu mais de 30 milhões de álbuns e liderou paradas em todo o mundo, até que Posh, Scary, Sporty, Baby e Ginger decidiram seguir carreiras solo. As Spice Girls, grupo musical feminino formado por Geri Halliwell, Melanie Chrisholm, Melanie Brown, Emma Burton e Victoria Beckham - que naquela época era Victoria Addams - lançaram o primeiro CD, Spice, em 1996. A banda teve fim com a saída de Geri Halliwell, em 1998, por suposta briga com Melanie Brown. O empresário da banda divulgou um comunicado na sexta-feira dizendo que "as Spice Girls vão fazer um anúncio oficial relativo a seus planos na quinta-feira, 28". "Não serão divulgadas mais informações neste momento, mas, tendo em vista da história singular da banda, pode-se esperar o inesperado", anunciou a produtora 19 Entertainment.