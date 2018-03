Spice Girls põem fim a boatos e anunciam retorno da banda

Fim das especulações sobre o retorno das Spice Girls: a banda que levou o "girl power" ao cenário musical britânico anunciou nesta quinta-feira, 28, que vai se reunir para uma série de seis shows ao redor do mundo. O anúncio foi feito pelo grupo em entrevista coletiva no estádio londrino O2, que contou com a presença das cinco integrantes. A turnê da banda incluirá Las Vegas, Nova York, Londres, Colônia, na Alemanha, Madri, Pequim, Hong Kong, Sydney, Cidade do Cabo e Buenos Aires. A temporada começa no dia 7 de dezembro em Los Angeles e termina em 24 de janeiro de 2008, em Buenos Aires. "O girl power está de volta. Vamos partir em turnê pelo mundo", disse Emma Bunton, a "Baby Spice", em um vídeo promocional exibido para a imprensa. O grupo formado por Geri Halliwell (Ginger), Melanie Chrisholm (Sporty), Melanie Brown (Scary), Emma Burton (Baby) e Victoria Beckham (Posh) vendeu cerca de 55 milhões de álbuns e liderou paradas em todo o mundo, até que as cinco decidiram partir para carreiras solo. Geri Halliwell, a "Ginger Spice", deixou a banda em 1998, e as outras quatro vêm fazendo carreira solo e trabalhos não musicais desde que saiu o último álbum da banda, Forever, em novembro de 2000. Simon Fuller, o empresário que contribuiu para o sucesso do grupo há mais de dez anos, é o encarregado de organizar a turnê das cantoras.