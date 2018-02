Spice Girls fazem primeiro show de reencontro

As Spice Girls realizaram o primeiro show da turnê de seu reencontro neste domingo, 2, diante de uma platéia de mais de 15 mil pessoas em Vancouver, no Canadá. Em cerca de duas horas, as Spice Girls cantaram 22 músicas, incluindo vários sucessos que ficaram no topo das paradas nos anos 90. Geri, Mel B., Mel C., Victoria e Emma não se apresentavam juntas há nove anos. A canção de abertura do show foi Spice Up Your Life, e o encerramento foi com Wannabe, a primeira música lançada pelo grupo. O novo show teve coreografia assinada pelos bailarinos que trabalham com Madonna. Ao todo, as Spice Girls trocaram de roupa oito vezes - os figurinos foram desenhados pelo estilista Roberto Cavalli. A turnê mundial terá cerca de 40 shows nos próximos três meses, e deve passar por Londres, Madri, Pequim, Cidade do Cabo e Buenos Aires, entre outras. A expectativa é de que cada Spice Girl fature 10 milhões de libras com a nova empreitada.