Spice Girls devem anunciar retorno da banda nesta quinta

As Spice Girls devem anunciar na quinta-feira, 28, uma turnê que marca o retorno do grupo, pondo fim a meses de especulações sobre a banda que levou o "girl power" ao cenário musical britânico. O grupo formado por Geri Halliwell (Ginger), Melanie Chrisholm (Sporty), Melanie Brown (Scary), Emma Burton (Baby) e Victoria Beckham (Posh) vendeu cerca de 55 milhões de álbuns e liderou paradas em todo o mundo, até que as cinco decidiram partir para carreiras solo. Geri Halliwell, a "Ginger Spice", deixou a banda em 1998, e as outras quatro vêm fazendo carreira solo e trabalhos não musicais desde que saiu o último álbum da banda, Forever, em novembro de 2000. "As Spice Girls farão um anúncio oficial ao mundo com relação a seus planos para o futuro na quinta-feira, 28 de junho", disse em comunicado na semana passada a firma que as empresaria. "Nenhuma informação adicional pode ser dada neste momento, mas, dada a história única da banda, uma coisa é certa: pode-se esperar o inesperado", disse a 19 Entertainment, de Simon Fuller. Turnê milionária Em entrevista recente à rádio, Melanie Chisholm, a "Sporty Spice", disse que admira a banda Take That, que vem tendo sucesso enorme desde que se uniu novamente, mesmo sem contar com seu ex-integrante Robbie Williams. A imprensa britânica diz que as Spice Girls podem ganhar milhões de libras cada uma com uma turnê de reencontro, que deve ser acompanhada de um álbum novo e um documentário para a televisão. As reações à notícia do reencontro vêm sendo mistas. Embora o interesse da mídia seja grande, a notícia também vem sendo recebida com cinismo. "Para que um reencontro?" indagou o tablóide Daily Mirror. "Talvez seja de fato para os fãs. Ou talvez seja porque Sporty, Scary, Posh, Ginger e Baby precisam mais umas das outras do que nós precisamos delas."