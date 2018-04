Spice Girl move ação de paternidade contra Eddie Murphy A cantora Melanie Brown, da banda Spice Girls, abriu na quarta-feira um processo de reconhecimento de paternidade contra o ator Eddie Murphy, relativo a filha dela de 3 meses. Gloria Allred, advogada da cantora, disse que o processo, aberto na Corte Superior de Los Angeles, pede um apoio paterno não-especificado. Um exame de DNA feito em junho confirmou que Murphy, 46 anos, é o pai da menina Angel Iris Murphy Brown, nascida em abril. O ator e a cantora, de 32 anos, tiveram um relacionamento no ano passado, e Melanie apontou Murphy como o pai na certidão de nascimento, embora ele nunca tenha reconhecido a paternidade. Revistas de celebridades disseram nesta semana que Murphy ficou noivo de Tracey Edmonds, sua namorada há dez meses. Ele já tem cinco filhos de seu primeiro casamento, com Nicole Mitchell, de quem se divorciou em abril de 2006. Arnold Robinson, agente de Murphy, não quis comentar o processo ou o suposto noivado. As Spice Girls, banda feminina de sucesso na década de 1990, anunciaram em junho que pretendem voltar a se reunir para uma turnê a partir de dezembro. (Por Jill Serjeant)