Spice Girl Mel B dá à luz uma menina

A cantora de 36 anos, cujo nome completo é Melanie Brown, é casada com o produtor de filmes Stephen Belafonte. É a primeira filha do casal.

"Finalmente nosso bebê chega, Stephen quase desmaiou, Phoenix gritou, eu ri tanto que o bebê pulou pra fora. Ela é simplesmente maravilhosa!!", escreveu.

Um representante da cantora disse que "mãe e bebê estão felizes, saudáveis e passam bem".

A cantora, também conhecida por seus fãs como "Scary Spice", tem outras duas filhas, Phoenix Chi e Angel Iris, do casamento anterior com o dançarino Jimmy Gulzar e de um relacionamento com o ator Eddie Murphy.

Além da carreira de cantora, Mel B também apareceu na quinta temporada do programa "Dancing With the Stars", que impulsionou a fama dela nos Estados Unidos.

Em maio, outra ex-Spice Girl, a Emma Bunton (Baby Spice), deu à luz um menino e a "Posh Spice" Victoria Beckham teve seu quarto filho, uma menina, em julho deste ano.

(Por Piya Sinha-Roy)