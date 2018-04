Spice Girl Emma Bunton dá à luz a um menino

A cantora pop Emma Bunton, das Spice Girls, deu à luz a seu próprio "Baby Spice" nesta sexta-feira --um menino que recebeu o nome de Beau. O primeiro filho de Emma, 31 anos, que era conhecida como Baby Spice na época das Spice Girls, e de seu parceiro Jade Jones nasceu às 11h12 (horário local) no hospital particular Portland, em Londres. "Tivemos um menino lindo", disse Jones, sorridente, a jornalistas diante do hospital. "Emma está ótima, está curtindo o bebê. Estamos felicíssimos." Jones afirmou que a primeira coisa que a cantora pediu depois do parto foi refrigerante e panquecas. Bunton e Jones, ex-integrantes da boyband dos anos 1990 Damage, estão juntos há oito anos. Emma Bunton é a integrante mais recente das Spice Girls a ter um filho. A banda anunciou em junho que vai se reunir para fazer uma turnê. Mel B teve sua segunda filha, Angel Iris, quatro meses atrás, depois de ter um caso com o astro de Hollywood Eddie Murphy. Ela já tem outra filha, Phoenix Chi, 8 anos, de seu ex-marido, o dançarino Jimmy Gulzar. Geri Halliwell, a Ginger Spice, deu à luz a sua primeira filha, Bluebell Madonna, no ano passado. Victoria Beckham é mãe de Brooklyn, 8 anos, Romeo, 4, e Cruz, 2.