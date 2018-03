SPFW terá inspiração francesa no Ano da França no Brasil

O tema da próxima edição do São Paulo Fashion Week já foi definido: Passion-Paixão, fazendo parte do calendário oficial do Ano da França no Brasil, contará com atrações de inspiração da temática francesa. O evento também já tem data: de 17 a 23 de junho, na Bienal do Ibirapuera.

Durante o evento será lançado a versão em português do livro Histoires de La Mode, de Didier Grumbach, presidente da Federação Francesa da Costura, do Prêt-à-porter, dos Costureiros e dos Criadores de Moda.