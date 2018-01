SPFW divulga canlendário de desfiles edição Outono-Inverno 2014

A São Paulo Fashion Week Outono-Inverno 2014, que começa em 28 de outubro, traz novidades. Além da estreia de Patricia Motta, e da volta de Pedro Lourenço (que há um tempos só desfilava em Paris), esta edição também conta com o retorno de Gloria Coelho, Reinaldo Lourenço e Vitorino Campos (que na última temporada apresentou um vídeo e as roupas em manequins).

Para a temporada Primavera-Verão 2015 (que ocorre em março/abril de 2014), chegam nomes como Gabriela Sakate, Der Metropol, Lolitta e Giuliana Romano. Nessa edição, também voltarão ao line-up grifes como Do Estilista por Marcelo Sommer e Alphorria.

Entre os estilistas que sempre são figuras presentes, também há novidades. Alexandre Herchcovitch vai apresentar sua coleção feminina no Teatro Municipal. E Fause Haten mais uma vez ousa ao organizar, na Faap, um desfile aberto ao público. O estilista, que já havia surpreendido o público da SPFW na última edição com o Mundo Maravilhoso do Dr. F, desta vez vai revelar a 'linha de montagem' da moda com o desfile A Fábrica do Dr. F, que transformará o Museu de Arte Brasileira em uma verdadeira fábrica fashion.

Confira abaixo o calendário completo de desfiles:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segunda-feira (28/10)

Animale - 17h30

Uma Raquel Davidowicz - 18h30

Tufi Duek - 20h

Osklen - 21h30

Terça-Feira (29/10)

Alexandre Herchcovitch (Fem) - 10h30

Acquastudio - 16h

Fernanda Yamamoto - 17h30

Vitorino Campos - 19h

Juliana Jabour - 20h

Quarta-feira (30/10)

FH Fause Haten - 10h30

Ellus - 11h30

João Pimenta - 17h

Forum - 19h

Triton - 21h

Cavalera - 22h

Quinta-feira (31/10)

Pedro Lourenço - 10h30

Gloria Coelho - 14h

Ronaldo Fraga - 16h

Patricia Motta - 17h30

Lino Villaventura - 19h

Colcci - 20h30

Sexta-feira (1º/11)

Reinaldo Lourenço - 11h30

Amapô - 17h

Têca por Hêlo Rocha - 18h30

Alexandre Herchcovitch (masc) - 19h30

Samuel Cirnansck - 21h