SPFW começa hoje homenageando a moda francesa Os desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) começam hoje, a partir das 15 horas, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade. A 27ª edição da SPFW, que vai até segunda-feira, traz as coleções primavera-verão de 40 grifes, que devem homenagear a moda francesa. O tema do evento, "Passion-Paixão", dá continuidade às comemorações do Ano da França no Brasil.