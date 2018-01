SPFW começa com desfile na casa de Tufi Duek inspirado em rosas A marca Forum Tufi Duek "embrulhou" a mulher como um presente no desfile que abriu a edição de outono-inverno do São Paulo Fashion Week, nesta quarta-feira. A apresentação, inspirada em rosas, trouxe vestidos com decotes profundos e aconteceu na casa do próprio estilista. "É um ramalhete de flores ao contrário", explicou Tufi Duek sobre a última imagem do desfile, uma modelo "embrulhada" com papel celofane e um laço vermelho em cima da cabeça. Ela usava por baixo um vestido longo vermelho tomara-que-caia, com desenhos na parte de baixo de flores brancas, criadas pelo artista plástico Paulo Von Poser. Apesar da idéia de fazer o desfile em sua própria casa no Jardim Europa, bairro nobre da capital paulista, para criar um ambiente "intimista" de acordo com suas roupas "exclusivas", a bagunça de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e convidados foi a mesma de sempre. A 24a edição do SPFW acontece até segunda-feira no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, mas sempre há alguns estilistas que optam por apresentar suas novas coleções em espaços diferentes. Cerca de 400 pessoas viram o desfile da Forum e puderam circular pela casa de Duek, com muitas obras de arte espalhadas pelas paredes, como trabalhos de Beatriz Milhazes, Marepe e Leonilson. As modelos desfilaram em três salas internas do primeiro andar e no enorme jardim externo, com muitas árvores e folhas verdes, um cenário que parecia uma locação cinematográfica. As rosas de Von Poser foram usadas para estampas de vestidos e em detalhes, virando pequenos botões pretos nos decotes ou nas gargantilhas. Os vestidos feitos inteiros de paetês, uma das tendências deste verão, devem continuar no outono-inverno, com a novidade da manga única, como mostrou a nova coleção. A atriz Guilhermina Guinle, que estava entre os convidados, disse que gostou mais dos vestidos pretos e longos, bem fechados na frente, mas com grandes decotes nas costas. "Achei lindo que ele voltou para uma coisa mais chique, tipo 'Bonequinha de Luxo', e não foi para uma coisa modernérrima, como às vezes ele vai", disse a atriz, fazendo referência ao filme 1961 com Audrey Hepburn no elenco. O SPFW terá 40 desfiles até segunda-feira. Entre outras apresentações externas haverá a Cavalera, na margem do rio Tietê, e a Ellus, na Estação Julio Prestes. Na Bienal, além das três salas de desfile e os lounges dos patrocinadores, acontece a exposição de sapatos da estilista britânica Vivianne Westwood, que visitará o evento. A cenografia da Bienal é mais uma vez feita pela dupla Daniela Thomas e Felipe Tassara, que criaram uma "torre de Babel" no vão livre do prédio formado pelas rampas, formada por andaimes e com TVs e computadores para os frequentadores do SPFW.