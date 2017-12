Spencer Tunick vai fotografar nus na Cidade do México O fotógrafo americano Spencer Tunick anunciou nesta quarta-feira, 14, que no dia 6 de maio fará pela primeira vez na cidade do México um nu coletivo igual aos que já retratou em diversas cidades do mundo, como São Paulo, Barcelona, Londres e Nova York. Originalmente, a data marcada para captar esta imagem na capital mexicana era 29 de abril. Em declarações à rede de televisão mexicana Televisa, o artista afirmou que são esperadas cerca de 7 mil pessoas - ele vai tentar estabelecer um novo recorde no número de participantes. O artista acredita que superará a marca alcançada nos arredores do Museu de Belas Artes de Santiago do Chile (4 mil pessoas) em 2002, e na avenida Reina María Cristina de Barcelona, em 2003, quando conseguiu reunir 7 mil pessoas para sua foto. Embora até agora tenha recebido uma quantidade impressionante de solicitações para participação na foto, Tunick reiterou seu convite a todos os maiores de 18 anos interessados em participar dessa obra de arte. Sobre o cenário da "escultura viva", ele afirmou que não costuma revelar com antecedência o local de suas fotografias, mas sinalizou que poderia ser um lugar na Cidade do México ou em seus arredores. Tunick disse que gostaria de fazê-la nas pirâmides dos vestígios arqueológicos de Teotihuacan, a cerca de 40 quilômetros da Cidade, ou em um grande jardim ou em uma área montanhosa. O fotógrafo, que se auto-define como "um escultor", sinalizou que pretende formar com as pessoas um "grande sol".