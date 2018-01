Spencer Tunick quer fazer escultura de pessoas nuas O famoso fotógrafo norte-americano Spencer Tunick prevê a reunião de milhares de pessoas completamente nuas para formar uma única "escultura" no dia 6 de agosto em Duesseldorf, no oeste da Alemanha. "A iniciativa, que conta com a participação de voluntários provenientes de todo o mundo, não se preocupará com o tempo", disse hoje em Duesseldorf a porta-voz do Museum Kunst Palast, que organizará o evento. Tunick, fotógrafo especialista em registrar multidões nuas, iniciou este trabalho artístico singular em 1994. Até agora tem trabalhado nas suas esculturas tridimensionais com regularidade, passando por todos os continentes e totalizando 60 composições. Em um de seus últimos trabalhos, em maio de 2005, o artista fotografou duas mil pessoas nuas em Bruges, na Bélgica, durante a abertura do Festival Corpus Bruges 05, um evento de cinco meses focado no corpo humano. A arte controversa de Tunick custou-lhe, nos primeiros anos de atividade, muitas denúncias e batalhas legais, das quais, no entanto, saiu vencedor e com lugar garantido nos museus de arte contemporânea. Até agora, cerca de dois mil voluntários responderam ao convite de Tunick. Quem desejasse fazer parte da performance poderia registrar-se no site www.spencertunickinduesseldorf.de. Como agradecimento pela participação, o artista fornece uma foto da "escultura" para cada um dos voluntários.