'Spartacus' chega ao Brasil exibida apenas na internet Apesar de viver na Roma antiga, o guerreiro Spartacus está conectado na internet. Batizada de War of the Damned, a terceira temporada da série que leva o nome do personagem chega hoje ao Brasil em alta definição, mas estará disponível apenas no site do Muu, plataforma de vídeo sob demanda para assinantes da Net e CTBC, com acesso por computadores, tablets e smartphones.