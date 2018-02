Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites'

O ator James Spader, o Alan Shore da série "Justiça sem Limites", ganhou, em Los Angeles, na cerimônia do 59º Emmy Awards, o prêmio de melhor intérprete do ano na categoria drama. Os outros indicados eram: James Gandolfini (como Tony Soprano/"Família Soprano"), Hugh Laurie (Dr. Gregory House/"House"), Denis Leary (Tommy Gavin/"Rescue Me") e Kiefer Sutherland (Jack Bauer/"24 Horas"). No ano passado, o vencedor do prêmio foi Kiefer Sutherland, o Jack Bauer da série "24 Horas".