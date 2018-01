SP terá segurança reforçada para Virada Cultural A Polícia Militar (PM) vai usar um esquema especial para garantir a segurança das cerca de três milhões de pessoas que devem participar, segundo os organizadores, da quarta edição da Virada Cultural da capital paulista. A programação do evento, que será realizado no final de semana, inclui atividades culturais em todas as regiões de São Paulo, das 18 horas de sábado às 18 horas de domingo. Segundo o porta-voz do Comando de Policiamento da Capital (CPC), tenente Emerson Massera, todos os eventos da Virada Cultural contarão com a presença de patrulhas de pelo menos dois ou três policiais. "Nosso efetivo será distribuído por toda a cidade e cada evento terá um policiamento proporcional ao público esperado", afirmou. Para a segurança do palco principal, por exemplo, na avenida São João, no centro da cidade, estão escalados 88 policiais por turno. A PM elaborou algumas orientações para quem deseja aproveitar o evento. A corporação recomenda que os participantes evitem portar objetos ou vestes que sirvam de atrativos para roubos e furtos, que mantenham todas as crianças à vista e identificadas com etiquetas, além de não esquecer de marcar pontos para reencontro caso alguém do grupo se perca. Também não é recomendado a utilização de garrafas de vidro. A PM ainda lembra aos participantes da Virada Cultural de que haverá um esquema especial de transporte público para o evento, contando, por exemplo, com o metrô aberto 24 horas. Porém, caso a pessoa queira ir de carro, ela deve dar preferência a estacionamentos credenciados, evitar parar o carro em locais mal iluminados e isolados e não deixar objetos à vista no interior do veículo.