SP tem show gratuito de música erudita no sábado Os músicos Juliana D''Agostini e Ricardo Peres se apresentam no projeto Piano na Praça, da Prefeitura de São Paulo, no sábado a partir das 15 horas, na Praça Dom José Gaspar, na região central da cidade. A pianista paulistana toca composições de Chopin, Liszt e Prokofiev, no show intitulado "O Romântico e o Moderno". Em seguida, Ricardo Peres mostra seu trabalho em "Protagonizando o Piano", um programa dedicado à amplitude do instrumento que reúne obras clássicas, improvisações e transcrições de músicas de Bach, Schubert, Piazzolla, Gismonti, Thelonious Monk, entre outros.