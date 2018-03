SP tem curso sobre erudito e popular

A partir do dia 8 de abril o jornalista Irineu Franco Perpétuo ministra curso na Casa do Saber (Rua Doutor Mário Ferraz, 414, Jardins) sobre compositores populares e eruditos. Serão quatro encontros semanais este mês, sempre às quintas-feiras, às 17h30, com valor total de R$ 400. No curso, o jornalista falará sobre o amplo diálogo entre popular e erudito no século 20, abordando aspectos das obras de George Gershwin, Kurt Weill, Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla que evidenciam o pêndulo feito por esses compositores entre gêneros distintos. Mais informações pelo telefone 3707-8900 ou pelo e-mail info@casadosaber.com.br.