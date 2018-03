SP Restaurante Week tem 200 casas com menu a preço fixo

Depois de um começo acanhado, com poucas casas e a ausência das grandes cozinhas, a São Paulo Restaurant Week pode acertar a mão. De 31/8 a 13/9, cerca de 200 endereços na capital vão servir menus de almoço e jantar por um preço fixo. Mais uma vez, repete-se a fórmula nova-iorquina em que chefs, desde 1992, mostram suas criações por bons preços e renovam público. Na 5ª edição, o evento amadureceu com a adesão da alta gastronomia (como Eau, Antiquarius e La Brasserie Erick Jacquin), mas é bom ficar atento. Leitores do Guia já relataram à seção Quanta Gentileza longas esperas. Em 2008, na Mercearia do Francês, o gerente não colocou os nomes na lista de espera – a casa diz que o evento foi um ‘caos’.

Todas as refeições na Restaurant Week têm preços fixos de R$ 27,50 no almoço e R$ 39 no jantar, mais R$ 1 sugerido de doação para a Fundação Ação Criança. Mas some o preço do estacionamento e das bebidas para evitar frustrações.

O Guia fez pacotes com pratos de restaurantes diferentes. Você precisará comer as refeições completas, fechadas, mas provavelmente pagará, pelas três juntas, o mesmo que pagaria por apenas uma. É um jeito diferente de apresentar o que há de melhor nesta edição da Restaurant Week. Confira:

Menu 1

Entrada

Nou - bruschetta de cogumelos ao azeite de trufas com mix de folha (foto acima)

R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 2609-6939. http://www.nou.com.br/

Prato Principal

Lola Bistrô - Ragu de coelho, minilegumes e batatas coradas.

R. Purpurina, 29, V. Madalena, 3034-6407.

Sobremesa

Octávio Café - Mousse de chocolate amargo e café.

Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. http://www.octaviocafe.com.br/

Menu 2

Entrada

Boa Bistrô - Ceviche de peixe branco com milho e limão siciliano.

R. Pe. João Manuel, 950, Jd. Paulista, 3082-5709. http://www.boabistro.com.br/

Prato Principal

Capim Santo - Nhoque de banana-da-terra com carne-seca (foto acima).

Al.Min.Rocha Azevedo, 471, Jardins, 3068-8486. http://www.capimsanto.com.br/

Sobremesa

Marakuthai - Creme de abacate com laranja e hortelã.

Al. Itú,1.618, Jardins, 3062-7556. http://www.marakuthai.com.br/

Menu 3

Entrada

AK Delicatessen - Berinjelas chamuscadas, servidas com tahine, tomates, hortelã, raspas de limão e mel de romã (foto acima)

R. Mato Grosso, 450, Higienópolis, 3231-4496. http://www.akdelicatessen.com.br/

Prato Principal

PJ Clarke's - cheeseburger com brie e fritas.

R. Dr. Mário Ferraz, 568, Itaim Bibi, http://www.pjclarkes.com.br/

Sobremesa

Brasil a Gosto - Bananada com crocante de castanha-do-pará e coco, mais sorvete de nata.

R. Professor Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulista, 3086-3565. http://www.brasilagosto.com.br/

Menu 4

Entrada

Kinu - sashimi de salmão com molho de limão e salada de pupunha.

Kinu. Av. Nações Unidas, 13.301, Brooklin, 2838-3207, http://www.kinu.com.br/

Prato Principal

Obá - picadinho piauiense: pontas de filé mignon com maxixe, quiabo, abóbora e macaxeira. Acompanha arroz e feijão.

Obá. R. Melo Alves, 205, Jd. Paulista, 3086-4774. http://www.obarestaurante.com.br/

Sobremesa

Bambi - Ataif Georges V (crepe árabe recheado de nata, servido com uma bola de sorvete de creme e calda de água de rosas) (foto acima)

R. Jorge Coelho, 162, Jd. Paulista, 3071-4600.

Menu 5

Entrada

Picchi - Polenta e gorgonzola

R. Iaia, 150, Itaim Bibi, 3078-9119. http://www.picchi.com.br/

Prato Principal

Shimo - yakimeshi ao coentro peruano com pescado arequipeño ao molho tonkatsu (foto acima)

R. Jerônimo Veiga, 74, Itaim Bibi, 3167-2222. http://www.shimo.com.br/

Sobremesa

Cordel - Aquarela do Brasil (Ary Barroso) - Biscoito de mascavo com castanha de caju servido com sorvete de mel de engenho.

R. Aspicuelta, 471, V. Madalena, 3375-0471. http://www.cordeldavila.com.br/

Menu 6

Entrada

Dois - Folhas verdes com vinagrete de gorgonzola, nozes e laminas de pera d’agua.

R. Antônio Bicudo, 116, Pinheiros, 2533-5028. http://www.restaurantedois.com.br/

Prato principal

Huto - Butaniku (costela de porco cozida ao vapor, grelhada e regada ao molho de shoyu, com purê de inhame e mostarda japonesa) (foto acima)

Av. Jandira, 677, Moema, 5052-6804. http://www.hutorestaurante.com.br/

Sobremesa

Le Buteque - Bandeja de sobremesas variadas (checar se são os doces da Amanda Lopes)

R. Haddock Lobo, 1.416, Cerq. César, 3083-3737.

Menu 7

Entrada

Paellas Pepe - Las Tapas – Tortilla de batatas, calamares em su tinta, ensalada marinera, embutidos espanhóis e azeitonas pretas. Acompanha cesta de pães (foto acima)

R. Bom Pastor, 1.660, Ipiranga, 3798-7616. http://www.paellapepe.com.br/

Prato principal

Mocotó - Cabrito ao Molho do São Francisco com Cuscuz e Legumes Caipiras

Av. Nsa. Sra. do Loreto, 1.100, V. Medeiros, 2951-3056. http://www.mocoto.com.br/

Sobremesa

Vinheria Percussi - Torta de maçãs ao forno

R. Com. Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920. http://www.percussi.com.br/

Veja a lista de todos os participantes no site da Restaurant Week - http://www.restaurantweek.com.br/