SP recebe hoje 1º Congresso de Tango realizado no País Faz algum tempo que Buenos Aires virou o destino preferido dos turistas brasileiros. Chegando à capital argentina, é fácil se empolgar com a força do real em relação ao peso, o preço do vinho, os bifes de chorizo, o estádio do Boca Junior e, principalmente, o tango. "Com a descoberta de Buenos Aires pelos brasileiros, acabaram as barreiras culturais. Tem muita gente por aqui interessada no ritmo da Argentina", comenta Omar Forte, de 40 anos, um dos responsáveis pelo 1º Congresso de Tango realizado no Brasil.