SP realiza amanhã 1º festival contra desigualdade social Acontece amanhã em São Paulo ''Power to The Peaceful'', festival contra a desigualdade social que será realizado no Parque Burle Marx, na zona sul da capital. Um dos objetivos do festival é tentar diminuir a diferença social entre os bairros do Morumbi, onde fica o parque, e do Capão Redondo. ?Tenho certeza de que a maioria das pessoas do Capão Redondo nunca nem ouviu falar do parque, um espaço aberto a todos os moradores da cidade?, afirma o organizador do evento, Marcelo Loureiro, do Instituto Rukha - entidade que ajuda diversas ONGs na periferia da zona sul. O festival, pioneiro no Brasil, é realizado há 8 anos nos Estados Unidos. O parque estará aberto, sim, mas até determinado horário. Durante a manhã e o início da tarde, a população poderá participar de atividades gratuitas, que vão de aula de yoga a debate. A partir das 16h30, uma área restrita no parque irá receber os shows de Conexão Baixada, Afroreggae, Seu Jorge e Michael Franti - criador do evento. Mas só vai poder assistir às apresentações quem tiver desembolsado R$ 80 no ingresso. Loureiro afirma que a cobrança da entrada tem uma boa intenção: a renda será revertida integralmente para as entidades apoiadas pelo Rukha. ?Quero chamar atenção dos que têm dinheiro. Ao final do evento, os representantes das entidades beneficiadas subirão ao palco?, conta o organizador. Na escolha dos apresentadores dos shows mais uma tentativa de aproximação entre os ?dois mundos?: o apresentador Luciano Huck será o mestre de cerimônias ao lado do rapper Ice Blue, do grupo Racionais MCs. As informações são do Jornal da Tarde.