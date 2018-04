SP escola tem vagas remanescentes A SP Escola de Teatro abriu processo seletivo para preencher vagas ainda disponíveis para 2011, nos cursos de Cenografia e Figurino, Iluminação, Sonoplastia e Técnicas de Palco. O edital está disponível no site da SP Escola de Teatro (www.spescoladeteatro.org.br), mas as inscrições devem ser realizadas exclusivamente na secretaria da Escola (Av. Rangel Pestana, 2.401), entre os dias 17 e 24, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13 h e das 14h30 às 18h30. No total, são oferecidas 46 vagas. A escolha do candidato pelo período matutino ou vespertino ocorre no momento da matrícula, seguindo a classificação final. O processo seletivo começa no dia 29.