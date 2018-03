SP Escola oferece cursos gratuitos Estão abertas, até dia 10, as inscrições para oito cursos gratuitos oferecidos pela SP Escola de Teatro, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. Há vagas para aulas de atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. Os cursos têm duração de um a dois anos e os candidatos devem ter, pelo menos, 18 anos e Ensino Médio completo. Entre os coordenadores das atividades estão profissionais como J.C. Serroni, Marici Salomão e Guilherme Bonfanti. A SP Escola de Teatro está localizada na Avenida Rangel Pestana, 2.401, no Brás. Inscrições por meio do site www.institutomais.org.br.