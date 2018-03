SP Escola de Teatro lança enciclopédia Foi lançada no último fim de semana no Festival de Curitiba, a Enciclopédia Virtual do Teatro Brasileiro, com um completo acervo de verbetes sobre profissionais das artes do palco de todo o Brasil. A SP Escola de Teatro quer inovar o compartilhamento de conteúdos referentes às artes cênicas .A Enciclopédia está no site www.spescoladeteatro.org.br/enciclopedia