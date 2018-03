SP Escola de Teatro lança 3ª edição da 'A(l)berto' A SP Escola de Teatro lança nesta terça-feira a terceira edição da revista "A(l)berto", às 19 horas, na sua sede, na Praça Roosevelt, 210. Criado sob a perspectiva do debate artístico e pedagógico, o número 3 da publicação discute, em seu bloco temático, a iluminação como dramaturgia. Preocupada em abrir espaço de debates para a cena teatral contemporânea, a revista tem tiragem de 4 mil exemplares, em edições temáticas, coordenadas por Silvana Garcia. A nova edição tem artigos assinados por Eduardo Tudella, Valmir Perez, Caetano Vilela e Marisa Bentivegna, entre outros. Mais informações pelo site: www.spescoladeteatro.org.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.