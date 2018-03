SP Combo toca hoje no Sesc Pompéia O compositor e trompetista Rubinho Antunes faz show especial hoje com a sua banda SP Combo, às 21h, no Sesc Pompeia. O músico embarca quarta-feira para Paris e o som de hoje será seu último compromisso musical com seus amigos do noneto. "Vou ser marido", brinca, ao contar que está de mudança porque sua esposa, bióloga, vai trabalhar na capital francesa. "Mas a sogra vai junto ajudar, logo volto a tocar", diz ele, que tem um menino de cinco meses.