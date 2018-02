SP CIA. de dança visita peças canônicas

Em sua segunda temporada neste ano, serão apresentadas Sechs Tänze, de Jirí Kylián, e Prelude à l"Après-Midi d"Un Faune, de Marie Chouinard. Em ambos os casos, os trabalhos não foram criados sob encomenda. Antes, constituem obras de reconhecida importância internacional que a companhia incorpora ao seu repertório. "Buscamos sempre esse equilíbrio entre peças contemporâneas e trabalhos canônicos", comenta a diretora Inês Bogéa sobre o programa. Com Sechs Tänze, a São Paulo Cia. de Dança marca a primeira incursão de um conjunto brasileiro pela criação do checo Jirí Kylián.

A escolha não deixa de ser um diálogo com a remontagem de Theme and Variations, peça do russo George Balanchine (1934) que já foi encenada pelo grupo em maio e volta ao programa durante até o dia 12 no Alfa. Mas, ainda que existam pontos de contato entre os dois coreógrafos, esclarece Bogéa, a escolha deste trabalho de Kylián também abre novos territórios para o grupo. Conhecido pelo caráter lírico de suas coreografias, o criador checo aparece aqui em uma obra de traços abertamente cômicos. "Essa coreografia flerta com o humor, a ironia. E, por isso, exigiu dos bailarinos uma forte carga de teatralidade", observa a diretora Iracity Cardoso.

Prelude à l"Après-Midi d"Un Faune é uma releitura da canadense Marie Chouinard (1994) para a polêmica coreografia de Nijinsky. Apresentada pela primeira vez em 1912, a obra do coreógrafo russo chocou Paris por seus movimentos de pendor sexual e é saudada como um dos marcos da dança moderna. "Essa releitura de Chouinard mostra como olhar para um momento histórico e estabelecer seu diálogo com a contemporaneidade", pontua Inês Bogéa.

R. Bento Branco de Andrade Filho, 772, tel. 5693-4000. 5ª e sáb., 21 h; 6ª, 21h30; dom., 18 h. R$ 40/R$ 60. Até 12/9.