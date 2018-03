SOULRevival folk embala estreia de Michael Kiwanuka

LOVE IS ALIVE

Artista: Richie Havens.

Gravadora: Stormy Forest.

Preço médio: US$ 9,90 (iTunes)

MICHAEL KIWANUKA

HOME AGAIN

Gravadora: Polydor

Preço: US$ 9,99 (iTunes)

ÓTIMO

O filtro sépia da imagem da capa não é o único elemento vintage presente na produção de Michael Kiwanuka, eleito pela BBC como principal promessa da música para 2012. O veludo da voz, o polimento do som e o convite à introspecção também ajudam a dialogar com o passado, reverenciado em nomes do folk e do soul dos anos 60 e 70. Um universo que remete a Marvin Gaye, Terry Calier, Bill Whiters e Tim Buckley. Toda sua narrativa repousa nas cordas do violão, mas não evita recursos que possam valorizar o clima suntuoso de certas composições. Tell Me A Tale, cartão de visitas de Home Again, é um destes casos, com flautas a la Roland Kirk, bateria jazzy e arranjo soberbo de cordas. Com o discorrer do disco, esta faceta mais rebuscada sai de cena e dá lugar a um lamento folk cru, quase sempre de tons pastel e beleza arrebatadora. Terapêutico, o som de Kiwanuka é daqueles para amaciar os ouvidos, dissipar a tensão, mas corre o sério risco de cair num marasmo melódico. Não dá para negar que uma sombra de Jack Johnson paira no ar. Não chega a ser uma influência, apenas uma tímida ameaça. / EMANUEL BOMFIM