SOULRascunhos da joia pop que trouxe Jackson ao mundo

COME AND GET IT:

THE RARE PEARLS

Preço: US$ 14.45 (Amazon)

ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Come and Get It: The Rare Pearls é uma coleção de faixas deixadas de fora de discos do Jackson 5. Fossem de qualquer outro grupo de soul dos anos 70, provavelmente estariam disponíveis em coletâneas ou em vinis obscuros. Mas tratando-se do Jackson 5, são vítimas de um afiado controle de qualidade, coisas do show business. Difícil entender o que há de errado com Label Me Love, por exemplo, um protótipo de hit perfeitamente contagiante; ou com a suingada Jumbo Sam, sobre qual Michael demonstra espantoso talento. As canções estão presentes em versões perfeitamente lapidadas. Não há demos, nem alternate takes. Parecem esperar apenas o aval do presidente da gravadora. É claro, não são ABC ou I Want You Back, mas são fantásticas. A propósito, é possível ouvir tentativas de canções que possivelmente resultaram nestes hits. Thats How Love Is tem a mesma harmonia que seria a base dos dois hits. Há algumas bolas foras, mas no geral, não há como não sorrir ao ouvir Come And Get It. / ROBERTO NASCIMENTO