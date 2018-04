Soul sem escândalos

Embora com o show da principal atração valendo pela metade, o Summer Soul Festival - iniciativa da Mondo Entretenimento, exclusivamente para o Brasil - é um indício de mais uma temporada de grandes eventos internacionais, como foi 2010. O ano começou muito bem em termos de programação, em Floripa, Rio e Recife (e agora aqui), com essas atrações contemporâneas e inéditas no País. E apostando na tendência crescente do neo soul.

Algo em comum. Na estreia do festival em Floripa, Mayer e Janelle foram ligeiramente prejudicados por falhas no sistema de som, que ou estava muito alto ou abafado, mas não comprometeram tanto o bom resultado. Com algumas influências em comum ou aproximadas - Marvin Gaye, Sam Cooke, Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross & The Supremes, James Brown e todo o espectro rítmico e vocal dos elencos das lendárias gravadoras Motown e Stax - , Amy, Janelle e Mayer são fenômenos num tempo em que ter voz, afinação e personalidade são requisitos secundários no mundo pop.

Além de tudo, eles têm bom gosto no repertório e na sonoridade e são elegantes - sim, vamos desconsiderar as atitudes excêntricas de Amy, que tanto "chocam" os caretas. Ela tem charme, pedigree. Certos espectadores sem noção, que foram ao show pra ver "a louca" dar baixaria, saíram frustrados e infinitamente mais alterados do que ela.

Michael Stipe (R.E.M.), Neneh Cherry, Nina Simone, Cássia Eller, Tom Jobim, Tim Maia e outros ícones consideráveis fizeram shows antológicos com boas talagadas na cabeça. Nessa suposta fase "rehab" no Brasil, talvez tenha faltado a Amy doses de algum aditivo para se rasgar de emoção.

Janelle já parece ligada nos 220 volts e se Mayer e Amy soam um tanto retrô, ela tem ambições futuristas. Só comete dois deslizes no show conceitual: incluir uma canção lenta quase toda a capella (Smile, de Chaplin) e dar pinceladas numa tela durante uma outra. No mais, é uma turbina nervosa, que faz até desmanchar o topetão de tanto sacudir no apoteótico final com Tightrope.