SOUL Malandragemretrô, feita compropriedade

SINISTER KID

Artista: Black Keys. Álbum: Brothers.

Gravadora: Nonesuch.

Preço: US$ 8 (iTunes).

DR. JOHN

LOCKED DOWN

Gravadora: Nonesuch

Preço: US$ 10 (iTunes)

ÓTIMO

Dr. John (foto) marcou um golaço ao entregar as rédeas de seu novo disco para o sagaz Dan Auerbach, metade do duo de blues rock contemporâneo Black Keys. Deve ter sido o sonho de consumo do retromaníaco guitarrista: a chance não só de recriar música de outros tempos (neste caso, dos anos 60), mas de recriá-la para um dos protagonistas desse mesmo passado. Por isso, apenas o prazer estético que se tira das texturas (um barítono marrento, um timbre de órgão crocante, a voz ríspida de Dr. John) faz de Locked Down um dos discos de veteranos mais notáveis do ano. Mas não é só. A banda cria grooves interessantes, impulsionados por baixo acústico, delineados por guitarras econômicas. Dr. John, macaco véio do soul, blues, funk e o que mais o cliente de uma boate de strip-tease quiser ouvir às 3 da manhã, tem a malícia econômica e curtida de um velho malandro. Comanda aqui um discaço. / ROBERTO NASCIMENTO