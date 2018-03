SOUL / JAZZO entardecer de uma vozcintilante

AT THE BBC

Gravadora: Universal

Preço: US$ 16

BOM

Dos lançamentos póstumos de Amy Winehouse, as gravações feitas até 2009, ano em que a cantora entrou em declínio, são as mais interessantes. Por motivos conhecidos, suas apresentações tornaram-se cada vez mais inconstantes. Por outros, menos óbvios, é interessante acompanhar a evolução de sua voz através de sua curta carreira. Amy Winehouse at the BBC traça um bom panorama de Winehouse, do início ao apogeu. O clássico standard Lullaby of Birdland e October Song, ambas de 2004, são interpretadas com personalidade por uma voz cintilante, que ganha corpo durante a progressão semicronológica das faixas. É notável o quanto, embora perca o brilho, a voz de Winehouse ganha contundência em apenas dois ou três anos. Gravadas em clima de jam session, sem arranjos elaborados (algumas vezes apenas com bongô, guitarra e piano no acompanhamento), as faixas trazem excelentes performances. Mesmo assim, não são, como alguns esperam, nada que se aproxime de Back to Black. / ROBERTO NASCIMENTO