''Sou um cineasta, não um juiz'', diz Bruno Dumont

Homenageado do Festival do Rio que começa na semana que vem, Bruno Dumont desembarca no Brasil nos primeiros dias de outubro. Virá numa viagem rápida, para prestigiar a retrospectiva de seus filmes. São poucos, mas lhe garantem um lugar privilegiado no cinema ficcional - e autoral - contemporâneo. Dumont vai ministrar uma master class, como outro homenageado do Rio neste ano, o polonês Jerzy Skolimowski. Dificilmente deixará de repetirá o que disse ao repórter, em janeiro, durante os Encontros do Cinema Francês, que a Unifrance promove em Paris.

A entrevista foi centrada no longa O Pecado de Hadewijch, que estreia hoje em São Paulo. Ao longo de sua carreira, iniciada com A Vida de Jesus, em 1997, Dumont tem sido comparado ao mestre francês Robert Bresson. O cinema de ambos é seco, ascético. O de Bresson era ainda mais minimalista e um crítico chegou a dizer que o ideal do cineasta seria filmar seus atores (não profissionais) recitando, sem emoção, num fundo de parede branca, as falas que ele próprio escrevia. Com Bresson, Dumont tem em comum o tema da busca da graça, ou da transcendência. Dumont, porém, minimiza a influência de Bresson sobre sua arte e vida. Ou, melhor, nem a reconhece.

Raridade num país como a França - nasceu em Bailleul, em 1958 -, Dumont não é, nunca foi, cinéfilo. Não frequenta o cinema e não assiste aos filmes de outros diretores. Nem o uso que fazem das novas tecnologias lhe interessou quando ele próprio começou a usar o digital. Nada de copiar nem de recriar. Persegue a sua via, o seu estilo. Inspirado numa mística francesa que viveu há centenas de anos, Hadewijch conta a história de noviça que orientada pela madre superiora do convento, volta ao mundo para testar sua vocação. O filme trata de misticismo e fé. A garota se liga a um rapaz de origem islâmica. Vai discutir suas crenças (Jesus, Maomé, a Bíblia, o Alcorão) numa célula. Termina envolvida num atentado.

Crença. Dumont admite que o tema do misticismo lhe interessa muito, aqui e agora. Por quê? "Porque ultrapassa a filosofia e a psicanálise. O misticismo nos leva a áreas que estão além da razão, da própria compreensão do mundo. O misticismo não precisa ser colocado em palavras. Acho que, na verdade, ele nos leva a uma área muito próxima do cinema, e por isso, inclusive, o tema me atrai tanto. Mais do que a crença, o misticismo me ilumina o cinema."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme não deixa de tratar de paternidade e filiação. O pai de Céline, a protagonista, é um político. A garota sente-se estranha no próprio meio, na casa. Seu lar é o altar em que reza pelo Cristo dilacerado. O jovem muçulmano, com quem dialoga, será um pai para ela? "É mais um irmão de espírito do que um pai espiritual", diz o diretor. Sobre a polêmica questão - por que ele não é mais crítico com o terrorismo -, Dumont responde, placidamente. "Sou um cineasta, não um juiz. Quero entender meus personagens para entender o mundo, não julgá-los."