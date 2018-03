'Sou feliz, vivi à sombra desta grande árvore'

Ana Lontra Jobim viveu com Tom Jobim de 1978 até a morte do maestro, em 1994. Teve dois filhos com ele: Maria Luiza Helena, 25 anos, e João Francisco, morto em 1998, aos 18 anos, em um acidente de carro no Rio. De Nova York, ela falou por e-mail ao Estado sobre os novos projetos para preservar a memória de Tom Jobim.

Ana, você considera a memória de Tom bem preservada?

Desde que assumimos a responsabilidade de cuidar desse acervo, preservar a memória, cuidar desse legado, é prioridade nas nossas vidas. Fizemos o Instituto justamente com esse intuito, de deixar para as gerações futuras a possibilidade de acesso à obra e à vida do Tom. Paulo Jobim foi o nosso presidente que conduziu e realizou esse trabalho importante e bonito. Isso me traz muita alegria: a sensação de que fomos capazes de manter toda sua obra à altura do que deve ser.

Cada vez se ouve mais no Brasil e no mundo a música do Tom. Que tal criar festivais ou até uma competição para formar novos músicos, nos moldes do Thelonious Monk Institute of Jazz?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Realmente a música do Tom é um fenômeno mundial: ouve-se por toda parte. Quanto à criação de festivais para revelar novos talentos, se é que tenho uma resposta para isso, acho que pode ser uma iniciativa vinda de fora; não penso nisso como um programa para nós. O Instituto Antônio Carlos Jobim faz uma boa parte dessa formação de estudantes, na medida em que disponibiliza na internet todo o seu acervo.

Seu depoimento no filme A

Luz do Tom passa uma imagem maravilhosa do maestro voltado

para o universo feminino. Dezoito anos depois de sua morte, fale um pouco sobre a falta que Tom Jobim tem feito.

Tive o privilégio de viver com ele, ao lado dele. Digo que sou feliz por ter vivido à sombra dessa grande árvore. Hoje já sei melhor como conduzir minha vida sem ele, mas através da nossa filha, dos filhos, do trabalho sinto a continuidade, e isso me consola, me faz feliz. Espero que dê certo. R.M.