"Monsieur, eu filmei, eu montei. Moi!" O escritor e cineasta francês Claude Lanzmann exaspera-se durante a entrevista realizada na terça-feira à tarde, no seu quarto de hotel. Está com frio, mas, mais do que isso, parece cansado da sucessão de entrevistas e mal-entendidos que cercaram sua nova visita ao Brasil, onde veio participar da Festa Literária Internacional de Paraty, na semana passada, e de um debate no Centro da Cultura Judaica, em São Paulo, na terça. Ele se defendeu contra o mediador de sua mesa na Flip. Acusou o estudioso Marcio Seligman-Silva de não haver lido seu livro A Lebre da Patagônia (Companhia das Letras), disse que o estava tratando como débil mental.

O curador da Flip, Manuel da Costa Pinto, investiu contra ele. Disse que Lanzmann havia fugido ao debate intelectual e isso era coisa de nazista. No seu quarto de hotel, Lanzmann não o poupa. "Nem conheço esse senhor, mas o desprezo. Os nazistas eu combati, e matei, na resistência." Lanzmann veio ao Brasil para falar da Lebre, mas o assunto é sempre outro, a Shoah, quando se trata dele. Em meados dos anos 1980, ele concluiu um monumento, Shoah, considerado o filme definitivo sobre o Holocausto. Mas, para ele, o filme não é sobre isso. Embora inspirado em episódios de sua vida, A Lebre também não é sobre memórias nem uma autobiografia. "É literatura! Sou best-seller na França, ganhei o prêmio mais importante da Alemanha!" Deixa subentendido que, só no Brasil - a irresponsabilidade dos brasileiros; pior, a leviandade -, tentam tratá-lo como débil mental.

Mas Lanzmann, a despeito do cansaço, da irritação, é um grande senhor do cinema e da literatura. Quando o repórter cita seus documentários - Por Que Israel?, Shoah, Tsabal, mesmo ressaltando que o segundo se situa nas bordas da ficção -, ele recusa a definição com veemência. "No início não tinha nada. O filme é pura ficção. Demorei anos para encontrar minha estrutura, fiquei cinco anos na montagem do material que havia filmado. É uma ficção, com uma estrutura pensada e sutil." Mas ele nunca quis trabalhar no cinema com uma ficção, digamos, mais tradicional? "Não sei, talvez o meu próximo projeto. Ainda não acabei. Estou vivo."

A Lebre da Patagônia não é apenas sobre memórias, mas elas estão lá, o tempo todo e obcecam Lanzmann, como este filme que ele viu muito jovem e que virou suas obsessão, Com Dita Parlo, sobre um homem morto na guilhotina. A morte o persegue, vira metáfora no título do livro. A lebre pergunta aos cães de caça até quando vão persegui-la? Eles respondem: "Até o fim de sua vida". Lanzmann escapou da morte muitas vezes, a morte está no centro de Shoah. O filme nasceu de uma encomenda. Menachem Begin, "um homem íntegro, honesto", deu a Lanzmann a verba inicial. Ele queria um filme de, no máximo três horas, para ser concluído em um ano e meio. Shoah tomou 12 anos da vida do diretor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O holocausto é filmado sem que um cadáver apareça durante as mais de nove horas do filme. Lanzmann critica o excesso de cadáveres em Noite e Neblina, de Alain Resnais. Os cadáveres estão ausentes, mas Shoah, o movimento do filme, consiste em dar voz aos mortos. Por mais que Lanzmann fuja ao memorialismo, ele o persegue. No Dicionário de Cinema, de Jean Tulard, o editor brasileiro, evocando Tsabal e o foco que o diretor põe nas Forças Armadas de Israel, cita o próprio Lanzmann. Israel, segundo ele, é um país que nasceu da memória de um massacre. E a memória, mesmo que não seja o filme, está, sim, em Shoah, no olhar de quem vê.