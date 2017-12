Sotheby´s vende US$ 125 milhões em arte contemporânea O leilão de arte contemporânea realizado na terça-feira pela Sotheby´s atingiu US$ 125 milhões em vendas, a segunda maior arrecadação da categoria, mas dentro das estimativas da casa. A Sotheby´s vendeu 70 dos 83 lotes oferecidos no leilão (90,9%). A Sotheby´s calculava arrecadar de US$ 109 a US$ 148 milhões. Foram batidos recordes de 15 artistas, entre eles Francis Bacon, Carl Andre, Dan Flavin, Isamu Noguchi e Joseph Albers. Tobias Meyer, diretor do departamento de arte contemporânea da Sotheby´s, ficou emocionado com o resultado do leilão. "A venda atraiu compradores de todas as partes do mundo", comentou. O artista britânico Francis Bacon liderou o leilão com "Version Two of Lying Figure with Hypodermic Syringe" (1968), obra vendida por US$ 15 milhões, um recorde para o artista e acima do valor estimado pela casa de leilões. A obra é uma homenagem a um dos gêneros de retrato mais tradicionais da pintura ocidental, o nu feminino reclinado. Os especialistas da Sotheby´s ressaltaram que a pintura combina "êxtase e overdose, prazer e dor, sonho e morte, alcançando um nível de mestria e poesia visual que é ao mesmo tempo belo e chocante, brutalmente honesto e com uma empatia poderosa". Outro destaque foi o artista americano, de origem dinamarquesa, Willem de Kooning, cujo óleo sobre tela "Sem título XXX" (1977) chegou a US$ 10,6 milhões, ligeiramente acima do valor estimado, de US$ 9,5 milhões. Para a crítica, o mestre do expressionismo abstrato fez suas obras mais refinadas naquele ano. A pintura captura a essência do mar e da areia na paisagem de Long Island (Nova York). A obra foi descrita pela Sotheby´s como "uma das representações mais sublimes de seu domínio do óleo, do gesto e da cor". De Kooning também bateu um recorde em escultura, com "Hostess", vendida por US$ 3,9 milhões. Outro artista com um bom desempenho foi o rei da pop art, Andy Warhol. "Flores" (1964), que tinha um valor estimado de US$ 4 a US$ 6 milhões, saiu por US$ 6,8 milhões. Nesta quarta-feira, a casa rival, Christie´s, vai leiloar uma série de obras importantes de Warhol, inclusive um retrato de Mao Tsé-tung.