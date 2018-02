Sotheby's vende Ticiano por us$ 20 mi Uma obra do mestre renascentista italiano Ticiano será vendida em Nova York no dia 27 de janeiro com um preço estimado entre 15 e 20 milhões de dólares, informou a casa de leilões Sotheby"s. A pintura representa uma cena entre a virgem Maria e o menino Jesus junto a São Lucas e Santa Catalina. Segundo um porta-voz da casa, "trata-se de uma das obras monumentais do pintor". Ainda de acordo com a Sotheby"s, a pintura é uma das composições com várias figuras mais destacadas do século 16. O quadro, pintado em 1560, reflete a maturidade do mestre e não era colocado a leilão desde 1991. Há quase 40 anos a pintura não era exposta ao público. / EFE