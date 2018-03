Sotheby's tira atração principal de leilão de objetos de Versace A casa de leilões Sotheby's retirou uma pintura do leilão de objetos do falecido estilista italiano Gianni Versace. O leilão de objetos da residência de Versace às margens do lago Como será nesta quarta-feira, entre suspeitas de que o quadro pode ter sido roubado.