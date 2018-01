Sotheby’s e eBay fecham acordo para vendas online

A casa de leilões Sotheby’s e o site eBay anunciaram nesta segunda-feira, 14, uma parceria para facilitar a compra de antiguidades e obras de arte colecionáveis via internet. As duas empresas planejam transmitir ao vivo leilões da sede da Sotheby’s em Nova York, que vai contar com lances em tempo real de qualquer parte do mundo.

Leilões de outras sedes também devem ser incorporados à parceria em seguida. O acordo vai conectar a Sotheby’s, com seu grande inventário de arte, antiguidades, jóias, relógios e mobília, com os 145 milhões de usuários cadastrados no eBay.

“Nós estamos nos juntando ao eBay para fazer nossas vendas mais acessíveis à maior audiência possível ao redor do mundo”, disse o diretor de operações da Sotheby’s, Bruno Vinciguerra, em um comunicado. A parceria vem num momento em que as vendas únicas em leilões batem recordes: no final do ano passado, a tela Três Estudos de Lucian Freud, de Francis Bacon, foi vendida por 142 milhões de dólares em Nova York, o maior preço já atingido por um objeto de arte em um leilão.

As vendas totais de arte e antiguidades cresceram 8% em 2013, atingindo algo em torno de 65 bilhões de dólares, a maior marca desde 2007. Compradores asiáticos tiveram um papel importante nesse mercado, de acordo com o relatório anual da European Fine Art Foundation. As vendas online podem crescer até 25% ao ano, diz ainda o relatório. Em 2013, elas corresponderam a 5% do mercado total.

A Sotheby’s comunicou que os compradores online adquiriram 17% dos lotes totais oferecidos em 2013, um crescimento de 36% em relação a 2012.

Uma edição do livro The Birds of America, de John James Audubon, vendida por 3,5 milhões de dólares marcou o recorde de uma venda online na Sotheby’s, em abril deste ano.

Para o eBay, o acordo é uma chance para crescer no mercado de leilões ao vivo. “Quando combinamos o inventário da Sotheby’s com a tecnologia e o alcance global do eBay, nós podemos fornecer acesso para os itens mais bem feitos e inspiradores do mundo – de qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer plataforma”, disse um dos executivos do eBay, Devin Wenig.